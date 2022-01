Aviva Investors France est plus nettement positif sur les actions

La vision stratégique d'Aviva Investors France reste globalement inchangée. La société de gestion pense que l'expansion économique se poursuivra en 2022 à un rythme toujours robuste, même si moins soutenu que l'année précédente. Les résultats des entreprises resteront bien orientés. A cet égard, le début de la saison des publications du quatrième trimestre, fin janvier, donnera des indications intéressantes, écrit-t-elle. En tout état de cause, les fondamentaux demeurent solides, même si les sociétés éprouveront des difficultés à répéter les performances de l'an dernier.



La capacité des entreprises à passer la hausse des coûts sur les prix sera un des facteurs clés pour sélectionner les entreprises qui pourront le mieux protéger leurs marges, poursuit Aviva Investors France.



Ainsi, 2022 devrait profiter aux actions mais plusieurs risques sont à surveiller et en premier lieu, les discours des Banques centrales et leurs impacts sur les taux longs.



L'action de la Fed sera centrale. Son président, Jerome Powell, devra trouver la juste vitesse de croisière, car une remontée trop précoce (ou brutale) des taux ou à l'inverse une remontée trop tardive pourrait dans les deux cas générer de la volatilité sur les marchés.



A court terme, le gérant sera attentif au risque Omicron, qui pourrait accentuer l'incertitude et le choc d'offre.



Toute baisse des marchés est à mettre à profit, selon Aviva Investors France, pour se positionner à moindre coût. La société de gestion n'a pas de préférence sectorielle marquée pour le moment. Son objectif est avant tout de conforter la performance de nos portefeuilles dans un environnement qui pourrait devenir plus nerveux.