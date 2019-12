Aviva Investors France est repassé positif sur les actions en novembre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le mois de novembre a été favorable aux actifs risqués : la détente sur le conflit commercial sino-américain, le report du Brexit et les dernières publications économiques pointant vers un arrêt de la détérioration économique ont incité les investisseurs à prendre du risque, souligne Aviva Investors France. Dans ce contexte, au sein des portefeuilles multi-actifs gérés par rapport à des indicateurs de référence, le gérant a modifié sa politique de gestion au cours du mois de novembre en repassant positif (vs neutre) sur les actions.Ce changement d'opinion accompagne le regain de confiance intervenu depuis le début octobre.Aviva Investors France a commencé à renforcer ses positions actions en octobre et a continué en novembre. "Le sentiment que le point bas de la dégradation économique est derrière nous et la poursuite de l'engagement des banques centrales à soutenir la croissance ont motivé ce changement d'opinion", a précisé le gérant.Ce dernier conserve son opinion neutre sur les emprunts d'Etats en termes de duration par rapport à ses indicateurs de référence compte tenu du niveau très bas des taux d'intérêt.A l'heure actuelle, Aviva Investors France a toutefois une position tactique très légèrement positive par rapport à ses indicateurs de référence afin de protéger ses portefeuilles en cas de remontée de l'aversion pour le risque.L'opinion positive sur les obligations d'entreprises est maintenue au regard du rendement qu'offre cette classe d'actifs, en particulier le Haut Rendement.