Aviva Investors France maintient son opinion positive sur les actions

Au sein des portefeuilles multi-actifs gérés par rapport à des indicateurs de référence, Aviva Investors France a conservé sa politique de gestion au cours du mois de février. Le gérant a toutefois décidé de sécuriser quelque peu les portefeuilles au regard de la montée des incertitudes. Il maintient son opinion positive sur les actions. Il a cependant réduit légèrement sa position sur les actions (via des cessions sur les actions émergentes) compte tenu des risques liés à l'épidémie de coronavirus.La société de gestion conserve son opinion neutre sur les emprunts d'Etats en termes de duration par rapport à ses indicateurs de référence.Elle termine toutefois le mois avec une duration tactiquement légèrement supérieure aux indicateurs de référence afin de protéger les portefeuilles en cas de poursuite des craintes sur la situation économique et sanitaire à court terme. Le marché commence à anticiper de nouvelles interventions des banques centrales comme des politiques budgétaires pour soutenir les économies.Sur les obligations d'entreprises, Aviva Investors France maintient son opinion neutre. Le gérant conserve une vision neutre sur la catégorie Investment Grade ainsi qu'une opinion sélective sur le Haut Rendement.En février, le gérant a décidé de réduire légèrement sa position sur le Haut Rendement dont le comportement boursier est très lié aux performances des marchés actions. Dans la même veine, il a réduit sa position en Dette émergente.Enfin, le gérant a constitué une position en Yen vs Euro, position défensive qui devrait permettre de protéger partiellement le portefeuille."A ce stade où l'impact économique du coronavirus est beaucoup plus important que l'impact sanitaire, nos choix de gestion sont dictés à court terme par l'évolution de l'épidémie et seront suivis de très près au cours des semaines à venir", conclut Aviva Investors France.