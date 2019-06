Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compte tenu de l’escalade des tensions commerciales, Aviva Investors France modifie sa politique de gestion. C’est ce que la société de gestion d’actifs a détaillé dans sa lettre mensuelle Marchés et allocation de mai 2019. Aviva Investors France continue à croire à une reprise économique mondiale modérée au second semestre mais l’escalade des tensions commerciales est de nature à rendre les marchés plus nerveux et les investisseurs plus frileux.En conséquence, Aviva Investors France modifie son opinion positive sur les actions en passant à neutre dans le sillage des prises de bénéfices intervenues depuis plusieurs mois.En parallèle, la société de gestions d'actifs adopte une position légèrement positive (contre neutre) sur les obligations d'Etat qui constituent une protection dans un environnement plus incertain.Par ailleurs, la société passe d'une position légèrement sous-pondérée sur le crédit à une position surpondérée en se concentrant sur le High Yield.Enfin, Aviva Investors France conserve sa position en dette émergente et oriente ses positions obligataires vers la recherche de rendement.