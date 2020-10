Aviva Investors France : nominations à la direction des gestions 0 12/10/2020 | 13:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



" Je tiens particulièrement à remercier Denis pour l'ensemble de sa contribution au développement des expertises de gestion d'Aviva Investors France toutes ces années ainsi que pour son investissement dans l'affirmation de notre identité d'investisseur responsable " a déclaré Emmanuel Babinet, président du directoire d'Aviva Investors France.



Avant d'ajouter '' ces nominations illustrent notre politique de mobilités et de promotions internes au sein du groupe. La grande expertise de Geoffroy et Baptiste et leur parfaite connaissance de nos clients assurent la continuité de notre approche ".



Geoffroy Lenoir, 43 ans, a rejoint Aviva Investors France en 2012 en qualité de gérant obligataire sur la zone euro, avant d'être promu responsable de l'équipe de gestion Taux Souverains Euro en 2015 et gérant Multi-actifs en 2019. Il est titulaire d'une Maîtrise de Mathématiques appliquées de l'Université Panthéon-Sorbonne.



Baptiste Buisson, 37 ans, est responsable de l'équipe de gestion Mandats Euro chez Aviva Investors France depuis début 2020. Il a rejoint Aviva Investors France en 2018 après 9 années au sein du groupe Aviva où il a occupé différentes fonctions avant d'être nommé directeur adjoint des investissements d'Aviva France en 2015. Il est titulaire du master de gestion d'actifs de l'Université Paris IX Dauphine. Baptiste Buisson est également détenteur de la certification CFA.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Aviva Investors France a annoncé la nomination de deux directeurs des investissements à compter du 1er octobre 2020. Ainsi, Geoffroy Lenoir est nommé directeur de la gestion des OPC et Baptiste Buisson, directeur de la gestion des mandats, solutions et ESG d’Aviva Investors France. Tous deux issus de promotions internes, ils succèdent à Denis Lehman, directeur général, directeur des gestions sur les actifs liquides, solutions et ESG, qui quitte Aviva Investors France fin octobre pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles après 17 années passées au sein du groupe." Je tiens particulièrement à remercier Denis pour l'ensemble de sa contribution au développement des expertises de gestion d'Aviva Investors France toutes ces années ainsi que pour son investissement dans l'affirmation de notre identité d'investisseur responsable " a déclaré Emmanuel Babinet, président du directoire d'Aviva Investors France.Avant d'ajouter '' ces nominations illustrent notre politique de mobilités et de promotions internes au sein du groupe. La grande expertise de Geoffroy et Baptiste et leur parfaite connaissance de nos clients assurent la continuité de notre approche ".Geoffroy Lenoir, 43 ans, a rejoint Aviva Investors France en 2012 en qualité de gérant obligataire sur la zone euro, avant d'être promu responsable de l'équipe de gestion Taux Souverains Euro en 2015 et gérant Multi-actifs en 2019. Il est titulaire d'une Maîtrise de Mathématiques appliquées de l'Université Panthéon-Sorbonne.Baptiste Buisson, 37 ans, est responsable de l'équipe de gestion Mandats Euro chez Aviva Investors France depuis début 2020. Il a rejoint Aviva Investors France en 2018 après 9 années au sein du groupe Aviva où il a occupé différentes fonctions avant d'être nommé directeur adjoint des investissements d'Aviva France en 2015. Il est titulaire du master de gestion d'actifs de l'Université Paris IX Dauphine. Baptiste Buisson est également détenteur de la certification CFA. 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue