Aviva Investors France reste proche de la neutralité sur les actions

En juin, la vision stratégique d'Aviva Investors France est restée prudente. Le gérant pense que le resserrement monétaire va continuer d'affaiblir la croissance aux Etats-Unis. La poursuite du retournement économique, des conditions financières moins accommodantes et les pressions inflationnistes dessinent un contexte économique incertain et restent peu favorables à une stratégie directionnelle marquée sur les actifs risqués. Il préfère prendre des positions d'arbitrage entre zone géographiques, secteurs ou thématiques.



Sur les actions, Aviva Investors France reste proche de la neutralité, avec quelques positions longues tactiques sur les actions internationales, notamment au Japon.



Le gérant a maintenu une position d'arbitrage entre les petites et les grandes capitalisations américaines. Après un premier semestre très difficile pour elles, il continue de penser que les petites et moyennes capitalisations affichent une décote excessive compte tenu de la résistance de la consommation aux Etats-Unis ainsi qu'un biais domestique recherché en période de tensions internationales.



En Europe, la société de gestion a maintenu une position d'arbitrage résiduelle en faveur du secteur de l'énergie par rapport à l'ensemble des actions européennes pour profiter de la hausse des matières premières.



Elle a conservé une position qui favorise les actions chinoises par rapport aux actions européennes pour s'exposer à la réouverture post confinement de Shangaï couplée aux mesures de relance. Le gérant reste convaincu que Pékin est déterminé à soutenir une croissance affaiblie par la résurgence du Covid.



Enfin, Aviva Investors France a conservé une position tactique au marché japonais.Le gérant décèle de la valeur grâce à l'exposition des entreprises exportatrices à la dépréciation du yen mais aussi grâce à la capacité des entreprises domestiques à profiter de la réouverture de l'économie alors que le pays peut compter sur un excès d'épargne bien supérieur à celui de l'Europe ou des Etats-Unis.