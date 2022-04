Sur les taux souverains, Aviva Investors France a conservé son opinion légèrement négative en termes de duration pour se protéger contre les potentielles hausses des taux compte tenu des fortes tensions inflationnistes. A cet égard, le gérant s'est positionné pour jouer les points morts d’inflation dans la perspective d’une accélération des anticipations d’inflation.



A l'international, Aviva Investors France a pris ses profits sur la position qui visait à capter l'écart de politique monétaire entre les Etats-Unis et zone euro. Le gérant pense en effet qu'il n'y pas de réelle divergence stratégique entre la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, mais plutôt un décalage dans le cycle et dans le début de normalisation des taux.



Enfin, il conserve une position acheteuse sur les obligations chinoises. En ce qui concerne les obligations d'entreprises, Aviva Investors France conserve sa vision positive sur les obligations d'entreprises à " Haut rendement " en Europe. Si leur performance reste dans le rouge depuis le début de l'année, il pense qu'elles se comportent mieux que les obligations souveraines ou le crédit Invesment grade.