Aviva Investors, la branche mondiale de gestion d'actifs d'Aviva PLC, a acquis pour le compte de l'OPCI Aviva Investors Experimmo, l'immeuble 'Atrium Gerland' situé dans le quartier de Gerland à Lyon. L'actif, d'une surface de 8 000 mètres environ, a été acquis auprès de Sham, société du groupe Relyens. L'immeuble de bureaux, livré en 2012, édifié sur 5 étages autour de son atrium, est intégralement loué dans le cadre d'un bail ferme de longue durée à son locataire historique : Pôle Emploi.Le bâtiment bénéficie d'une bonne accessibilité par voiture et en transport en commun. Il est situé dans une zone en transformation qui accueillera notamment prochainement le nouveau campus de l'EM Lyon.L'immeuble, classé ERP 5, dispose des principales caractéristiques techniques modernes et du label Bâtiment Basse Consommation.L'OPCI Aviva Investors Experimmo représente un encours sous gestion de plus de 220 millions d'euros au 15 octobre 2020.

