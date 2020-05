Aviva Investors affiche sa prudence vis-à-vis des actifs à risque

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

David Cumming, directeur des investissements en actions chez Aviva Investors, estime que si les responsables politiques des pays développés ont dans l'ensemble pris les bonnes mesures pour atténuer l'impact économique de la pandémie, celles-ci ne peuvent pas faire des miracles.Colin Purdie, directeur de la gestion crédit chez Aviva Investors, pense que la crise actuelle constitue déjà une menace existentielle pour les entreprises de nombreux secteurs exposés aux dépenses de consommation cyclique, comme les voyages et le tourisme, les loisirs et la vente de produits non-alimentaires. Selon lui, plus la crise se prolonge, plus la vague de faillites sera importante.David Cumming reconnaît que la survie même des entreprises dans certains secteurs en difficulté est menacée, en particulier celles qui avaient des bilans fragilisés avant la crise. Toutefois, beaucoup d'autres ont encore des options à leur disposition pour surmonter le choc économique à court terme. Colin Purdie et David Cumming s'accordent à dire que les banques sont dans une position bien plus solide qu'elles ne l'étaient pendant la crise de 2008.Pour David Cumming, il est particulièrement important d'essayer de " rester aussi proche que possible " des entreprises. " Nous analysons les spécificités de chaque valeur, nous essayons de comprendre leur dynamique, leurs risques financiers et nous essayons de tirer parti des opportunités qui apparaissent encore aujourd'hui sur un marché volatil et paralysé par la peur ".Peter Fitzgerald plaide pour la prudence. Selon lui, bien que les classes d'actifs plus risquées puissent bénéficier d'un certain soutien en raison des décisions prises pour maintenir des taux très bas, fournir aux entreprises des financements bon marché et soutenir l'activité économique, il est encore trop tôt pour annoncer un véritable tournant dans leurs perspectives.Les actifs risqués ont nettement rebondi ces dernières semaines car les investisseurs cherchent à anticiper le point bas des marchés. Mais, selon Peter Fitzgerald, il subsiste de nombreuses incertitudes concernant la propagation du virus, l'impact économique des mesures prises par les gouvernements pour le contenir et l'efficacité des mesures de soutien apportées aux entreprises et aux ménages." Une chose est claire, jamais autant d'espoirs n'ont été placés sur le développement d'un vaccin sûr et efficace. Malheureusement, nous en sommes encore loin. La fin des mesures exceptionnelles prises par les Ministres des finances et les banquiers centraux semble tout aussi lointaine ", conclut Peter Fitzgerald.