Aviva Investors continue de privilégier le High Yield de la zone euro et des Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au cours du mois de septembre, la hausse des taux d’intérêt a provoqué un repli des marchés du crédit, observe Aviva Investors. La valorisation du marché du Crédit Investment Grade en zone euro reste très tendue, dans un environnement marqué par la recherche de rendement et les annonces récentes de la Banque centrale européenne. Le gérant conserve une opinion neutre sur cette classe d’actifs au sein de ses gestions multi-actifs au regard des niveaux de valorisation. Toutefois, force est de constater que les fondamentaux des sociétés restent bons et les taux de défaut sont faibles.Aviva Investors continue de privilégier les obligations Haut Rendement (High Yield) de la zone euro et des Etats-Unis pour leur rendement dans les portefeuilles qui peuvent en détenir.