Aviva Investors distingue les entreprises qui ont intérêt à rouvrir et les autres

Le confinement d'une économie a des conséquences néfastes sur les investisseurs exposés aux actifs réels. L'équipe de recherche spécialiste des actifs réels d'Aviva Investors analyse les bénéfices d'un retour de l'activité des entreprises dans leurs localisations habituelles comparativement aux risques encourus.Selon les professionnels, il y a plus d'avantages que de risques à maintenir son activité pour les secteurs offrant des services " d'ordre général ", généralement privilégiés par les investisseurs en infrastructures ou en actifs réels en quête d'un revenu à long terme, comme la production d'énergie, les hôpitaux ou encore les établissements scolaires.Nombre de ces secteurs ont poursuivi leur activité pendant la crise et les experts pensent que d'autres actifs de ces secteurs ayant interrompu leur activité seront les premiers à la relance.Au sein du segment des infrastructures souligne Aviva Investors, ce sont les actifs du secteur des transports qui auront le plus de mal à relancer leur activité si la pandémie persiste.Par exemple, on estime que le métro de Londres ne pourra fonctionner qu'à 15 % de sa capacité normale pour maintenir une réelle distance physique entre les usagers ; pour les bus, ce chiffre pourrait être encore plus faible (12 %). Le transport aérien devrait rencontrer des difficultés similaires.Dans le secteur des déchets, les autorités locales avaient initialement fermé de nombreux centres de tri et de recyclage des déchets ménagers. Mais la multiplication des décharges sauvages a mis en évidence leur caractère essentiel, poussant le gouvernement à recommander leur réouverture.Concernant les secteurs exposés à la location d'immobilier, Aviva Investors note qu'il s'agit d'entreprises qui ont été fortement pénalisées par le confinement mais qui sont aussi soumises à des risques particulièrement élevés en cas de réouverture.On trouve dans cette catégorie les entreprises des secteurs de la distribution discrétionnaire et des loisirs, ainsi que les sociétés de services financiers et des médias locataires de leurs bureaux, qui ont toutes de fortes exigences sur le plan opérationnel.Pour la société assurent les professionnels, les avantages liés à la réouverture de ces sites sont faibles à court terme en raison de la possibilité de faire des achats en ligne ou de télétravailler.Les perspectives des opérateurs logistiques et des fabricants de biens essentiels sont plus favorables. Les entreprises locataires pourraient pâtir des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement et les marchés du travail à l'échelle mondiale, mais la population est particulièrement dépendante du commerce électronique pendant cette période d'isolement social imposée.Cette tendance est déjà favorable au secteur, mais il est fort probable qu'elle se poursuive bien après la pandémie de Covid-19, conclut Aviva Investors.