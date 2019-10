Aviva Investors favorise les actions américaines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aujourd'hui, au sein de ses portefeuilles multi-actifs, Aviva Investors favorise les Etats-Unis. L'économie américaine est robuste, elle bénéficie d'une consommation domestique qui résiste grâce à un bas niveau de chômage et à une bonne tenue des salaires et de l'immobilier. L'économie américaine ne nous semble pas être au bord de la récession, ce que de nombreux investisseurs craignent. De plus, le marché actions américain est un marché défensif, rappelle le gérant.Ce dernier conserve son opinion négative sur les actions émergentes, qui sont très sensibles à l'évolution de la croissance mondiale ainsi qu'aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.Aviva Investors rappelle ne toujours pas croire à un scénario de récession mondiale mais estime que les risques sur la croissance restent baissiers.Il conserve une opinion autour de la neutralité sur la zone euro, un marché exposé au cycle économique mondial. De plus les indicateurs avancés publiés en septembre continuent de pointer vers un ralentissement de la croissance économique.Enfin, les risques politiques persistent avec l'inextricable question du Brexit… même si la situation italienne s'est décantée.Aviva Investors maintient son opinion négative sur les actions japonaises. Le marché actions pourrait souffrir du renforcement du Yen en cas de remontée de l'aversion pour le risque au niveau mondial. Un tel scénario n'est pas à exclure à ses yeux compte tenu de l'environnement tendu sur le front commercial sino-américain.