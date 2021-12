Aviva Investors : la pénurie de puces pourrait être une opportunité pour le secteur automobile

Si plusieurs mois seront encore nécessaires avant un retour à la normale sur cet intrant désormais indispensable à la fabrication d’une voiture, cette pénurie pourrait se transformer en opportunité pour les constructeurs automobiles, affirme Aviva Investors. Alessandro Rovelli, responsable de l’équipe Analyse Crédit, explique que lorsque les lignes de production pourront à nouveau fonctionner normalement, il est probable qu’ils aient à répondre à une forte demande de la part de clients n'ayant pas commandé de voitures pendant de long mois en raison des délais de livraison.



Comme au moment de la pénurie, les constructeurs automobiles auront là aussi la capacité de faire passer des hausses de prix.



Enfin, la baisse de production de voitures neuves a littéralement boosté le marché de l'occasion avec notamment une flambée des prix de vente. La valorisation des entités spécialisées chez les constructeurs s'en est trouvée sensiblement améliorée avec un effet sur la valorisation globale des sociétés qui ont développé cette activité.



A plus long terme, dans un secteur où le rendement des investissements (ou retour sur investissement) est structurellement faible, les difficultés récentes mettent en lumière le fait que fonctionner avec de moindres stocks permet de mieux contrôler ses prix de vente et donc sa rentabilité, mais aussi que certains coûts fixes et variables peuvent être réduits.



" Les business models des constructeurs pourraient donc s'en trouver sensiblement modifiés avec une priorité désormais donnée aux marges plutôt qu'aux volumes " souligne Alessandro Rovelli.



Avec la forte demande attendue de la part des consommateurs pour les véhicules électriques, les constructeurs peuvent aussi espérer à l'avenir amortir les investissements colossaux réalisés pour préparer la transition écologique et devenir progressivement rentable sur ces unités.