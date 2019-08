Aviva Investors lance deux nouvelles stratégies actions de conviction

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors annonce le lancement de deux nouveaux fonds actions internationales : Aviva Investors Global Equity Unconstrained Fund et Aviva Investors Global Emerging Market Equity Unconstrained Fund. Le fonds Aviva Investors Global Equity Unconstrained est géré par Mikhail Zverev, Responsable de la gestion actions internationales, avec l'appui de l'ensemble de l'équipe actions internationales.Il est investi dans une sélection d'actions internationales concentrée, sans biais de style, pour lesquelles l'équipe a développé une forte conviction, contrariante par rapport au consensus de marché.Le fonds Global Emerging Market Equity Unconstrained est géré par Alistair Way, Responsable de la gestion actions émergentes, avec l'appui de l'ensemble de l'équipe Actions émergentes. Il est investi, dans un portefeuille concentré sans préférence de style, afin de tirer parti de l'éventail unique d'opportunités existant sur les marchés émergents.Outre une analyse fondamentale approfondie, la gestion des deux fonds reposera également sur des contacts avec les directions des entreprises, et sur une couverture sectorielle déployée dans toutes les régions. Les analyses Multi-actifs et Macro, Crédit et ESG font également partie intégrante du processus de sélection des titres.