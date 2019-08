Aviva Investors lance le fonds « Sustainable Income and Growth »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors, le pôle de gestion d’actifs d’Aviva, lance un fonds multi-actifs visant à générer des revenus durables dans une optique de préparation de la retraite. Baptisé « Aviva Investors Sustainable Income and Growth Fund », ce fonds est un véhicule d’investissement appliquant une approche « bottom-up » dont l’objectif est d’offrir un rendement annuel de 5 % et de valoriser le capital sur le long terme.Le portefeuille est composé de 80 à 120 titres (actions et obligations), sélectionnés parmi les 25 000 valeurs figurant dans les indices MSCI All Country World et Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond.Le gérant du fonds, François de Bruin, et l'équipe de gestion portent une attention particulière à la responsabilité dans le cadre des participations en portefeuille via des initiatives d'engagement et de vote.