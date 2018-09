Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors, la branche internationale de gestion d'actifs d'Aviva, lance le fonds Aviva Investors European Infrastructure Debt Fund. Le fonds, dédié à la dette d'infrastructures senior libellée en euro, est géré par Florent Del Picchia, basé à Paris, et Sarah Wall, basée à Londres. Il a clôturé une première levée de fonds grâce aux engagements de cinq compagnies d'assurance européennes. L'objectif du fonds est de générer une performance brute comprise de 180 à 200 points de base au-dessus du taux Euribor ou du mid-swap.Le fonds peut investir dans plusieurs secteurs, notamment la production d'énergie et de chaleur, les énergies renouvelables, les services aux collectivités, les infrastructures sociales et le transport.