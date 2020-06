Aviva Investors lance un fonds obligations Investment Grade américaines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors a annoncé le lancement du fonds Aviva Investors US Investment Grade Bond Fund. Il sera géré par Joshua Lohmeier, responsable des investissements Investment Grade nord-américains, Mike Cho, gérant - US Investment Grade et George Bailey, gérant - US Investment Grade. Ce fonds investira essentiellement dans des obligations d'entreprises investment grade libellées en dollar américain émises à l’échelle mondiale. Son objectif est de générer du rendement et d’accroître la valeur du capital tout en surperformant son indice de référence sur le long terme (au minimum cinq ans).L'indice de référence en question est le Bloomberg Barclays US Credit Index.La branche internationale de gestion d'actifs d'Aviva plc précise que le fonds applique une approche de gestion active à long terme, qui associe des techniques de construction de portefeuille et d'allocation des risques et des investissements de forte conviction dans des entreprises et des secteurs, visant ainsi à optimiser les performances ajustées du risque.L'équipe analysera ainsi les sources d'inefficience des marchés du crédit afin de construire le portefeuille et cherchera à identifier des obligations d'entreprises américaines de qualité supérieure en étudiant les forces et les risques des entreprises émettrices, les valorisations des obligations par rapport au marché et les opinions des agences de notation indépendantes. Elle pourra également exploiter des opportunités d'investissement à court terme.Aussi, le processus d'investissement tient également compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le processus décisionnel s'appuie sur un dialogue actif avec les entreprises afin d'influencer leur comportement dans le bon sens et de générer potentiellement des performances durables.