Aviva Investors lance un fonds thématique axé sur la transition énergétique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva plc, a annoncé le lancement d’un nouveau fonds thématique en faveur de la transition vers une économie bas carbone. Le fonds Aviva Investors Climate Transition European Equity a reçu un investissement initial de 100 millions d’euros d’Aviva France et est géré par Françoise Cespedes. Elle bénéficie de l’expertise de Rick Stathers, analyste ESG senior et spécialiste du changement climatique, qui développe la méthodologie permettant de définir l’univers d’investissement du fonds.Le fonds adopte une approche d'investissement de long terme de forte conviction : il se focalisera sur les entreprises dégageant un chiffre d'affaires significatif sur les biens et services destinés à limiter les effets du changement climatique et à s'adapter à ceux-ci, ainsi que les entreprises dont le modèle économique s'accordera avec un environnement plus chaud et des contraintes bas carbone.Le fonds n'investira pas dans des valeurs exposées aux secteurs du charbon, des hydrocarbures non conventionnels, des hydrocarbures provenant de l'Arctique, ou de la production d'électricité issue de centrales thermiques au charbon. Il limitera également son exposition aux valeurs de sociétés d'extraction de pétrole et de gaz, ou à celles de centrales électriques au gaz.