Aviva Investors maintient sa surexposition aux obligations périphériques

Dans le cadre de ses portefeuilles multi-actifs, Aviva Investors a conservé sa position autour de la neutralité sur les emprunts d'Etat en termes de duration. En effet, le recul brutal des taux d'intérêt à long terme au cours de l'été laisse peu de place à une possibilité de réévaluation supplémentaire de cette classe d'actifs en zone euro.Au sein de la poche des obligations souveraines, le gérant a augmenté l'exposition à l'Italie après la conférence de la Banque centrale européenne, et maintenu la surexposition aux obligations périphériques dans un environnement toujours porteur pour la recherche de rendement.Il a d'autre part conservé une légère surpondération des pays semi-coeur, et la sous-pondération des pays coeur.Le gérant a conservé la position d'aplatissement de la courbe française sur la partie longue.L'exposition à l'inflation a été ajustée, en se positionnant sur des titres de maturité plus courte.Enfin, il a conservé l'allocation en obligations du secteur privé.