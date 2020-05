Aviva Investors nomme son directeur des investissements immobiliers pour l'Europe continentale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors, la branche mondiale de gestion d'actifs d'Aviva PLC, annonce la nomination de Grégoire Bailly-Salins au poste de directeur des investissements pour l’Europe continentale, venant renforcer les activités immobilières du groupe en Europe continentale. Basé à Paris, Grégoire Bailly-Salins reportera à Daniel McHugh, Global Head of Real Estate d'Aviva Investors. Il sera en charge de superviser les activités d'acquisitions dans toutes les classes d'actifs immobiliers à travers l'Europe continentale.Il ciblera en particulier des actifs situés en France, Allemagne, Benelux, Espagne et dans les pays nordiques conformément à la stratégie d'Aviva Investors visant des emplacements clés en Europe.Grégoire Bailly-Salins a travaillé durant 6 ans au sein de Union Investment où il occupait récemment le poste de Senior Investissement Manager entre Paris et Hambourg. Grégoire est titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) du barreau de Paris, diplômé de l'ESSEC Business School (MsC) ainsi que titulaire d'une double maîtrise en droit français et allemand délivrée par les Universités de Cologne et de Paris I Panthéon Sorbonne." La nomination de Grégoire Bailly-Salins reflète les ambitions que nous avons pour l'investissement en immobilier en Europe continentale. Elle fait suite à une année 2019 riche en activités avec près d'1 milliard d'euros investis pour le compte de nos clients. Nous sommes convaincus que Grégoire Bailly-Salins nous permettra d'accroitre notre plan d'acquisition d'actifs, notamment grâce à sa connaissance des villes européennes que nous avons identifiées comme étant d'importance stratégique " a commenté Daniel McHugh, Global Head of Real Estate at Aviva Investors