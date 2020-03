Aviva Investors nomme un Président du Directoire par intérim, Inès de Dinechin démissionne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors, la société de gestion d’actifs d’Aviva plc («Aviva»), annonce aujourd’hui la nomination d’Emmanuel Babinet au poste de Président du directoire par intérim d’Aviva Investors France. Sa nomination fait suite à la décision d'Inès de Dinechin de démissionner de son poste de Présidente du directoire d’Aviva Investors France pour poursuivre de nouvelles opportunités en dehors de la société.Emmanuel Babinet, qui a rejoint Aviva Investors en 2011, a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des services financiers essentiellement en gestion d'actifs. Il est membre du Directoire et Directeur des Risques d'Aviva Investors France depuis 2015 et également Directeur des Risques Europe depuis 2018. Emmanuel a occupé différentes fonctions internationales chez Aviva Investors, dont celles de Directeur Général de l'entité luxembourgeoise, Directeur Produits et Directeur des Opérations pour l'Europe. Avant de rejoindre Aviva Investors, Emmanuel a passé plus de vingt ans chez HSBC, à différents postes à responsabilités.