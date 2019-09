Aviva Investors nomme un responsable ESG sur les actifs réels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors a nommé Ed Dixon au poste, nouvellement créé, de responsable Environnement, Social et Gouvernance (ESG) sur les actifs réels. Basé à Londres, Ed Dixon, qui a rejoint Aviva Investors le 16 septembre dernier, sera sous la responsabilité de Melanie Collett, Responsable de la gestion d'actifs, Immobilier. Il sera responsable du programme ESG de la plateforme Actifs réels d'Aviva Investors, qui représente 45 milliards de livres sterling et englobe l'immobilier, les infrastructures et la dette privée.Il travaillera en étroite collaboration avec ses collègues de l'ensemble de la plateforme et avec l'équipe Global Responsible Investment pour diriger la stratégie ESG de la société en matière d'actifs réels dans les domaines de l'investissement, du développement et de la gestion d'actifs.Ed Dixon cumule plus de 17 années d'expérience dans le secteur et a récemment occupé le poste de Sustainability Insights Director chez Landsec, où il était responsable de la stratégie de l'entreprise en matière de conception durable, de risque climatique et de transparence de la chaîne d'approvisionnement.Arrivé chez Landsec en janvier 2016, il y a dirigé l'intégration de la stratégie de développement durable de la société représentant 3,6 milliards de livres sterling ainsi que les fonctions de stratégie, recherche et gouvernance. Au cours de sa carrière, il a également occupé des postes chez Mace, Marks and Spencer's (détachement) et Simons Group.Ed Dixon est diplômé du programme de Leadership en développement durable de Harvard. Il est également titulaire d'un Executive MBA, obtenu avec mention, de la Cass Business School.