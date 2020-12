Aviva Investors plus confiant pour 2021 22/12/2020 | 10:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Aviva Investors s'attend à ce que 2021 soit une année de relance économique, avec un retournement de l'évolution du PIB permettant de compenser une grande partie des baisses sans précédent enregistrées en 2020 en raison de la Covid-19. Le développement d'un certain nombre de vaccins efficaces change fondamentalement le scénario de sortie de crise, même si quelques mois difficiles sont encore devant nous, estime la branche internationale de gestion d'actifs d'Aviva PLC.



La résurgence de vagues d'infection a obligé les gouvernements à imposer de nouvelles restrictions d'activité pour contenir leur propagation. Ces restrictions nuiront à la croissance au quatrième trimestre et au début de 2021, mais dans une moindre mesure qu'au début de l'année 2020, assure la société de gestion.



Pour cette dernière, dans le courant de l'année 2021, l'incertitude devrait rapidement s'estomper, avec la conjugaison possible de la chute du nombre de cas, de la réouverture des économies, du déploiement de vaccins à grande échelle et d'un constant soutien politique.



Le climat devrait s'améliorer davantage à mesure que se dessineront les contours d'un monde "post-Covid", permettant aux entreprises et aux ménages de préparer l'avenir avec plus de confiance ajoute Aviva Investors. La pandémie a démontré la résilience et la capacité d'adaptation des populations et pourrait avoir à l'avenir des effets durables sur les comportements et les modes de travail, conclut le gérant.





© AOF 2020 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue