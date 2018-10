Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d'actifs d'Aviva, a fait part de sa stratégique trimestrielle d’allocation. « Bien que nous restions optimistes sur la solidité des fondamentaux économiques au cours des prochains mois, le risque baissier inhérent à la montée des tensions commerciales nous incite à plus de prudence à l’égard des perspectives des actifs risqués à court terme », explique Stewart Robertson, Économiste Senior chez Aviva Investors." Par conséquent, nous sommes proches de la neutralité sur les actions, avec une légère préférence pour les États-Unis, l'Europe et le Japon au détriment du Royaume-Uni et des marchés émergents ", a-t-il ajouté.Avant de conclure : " si les tensions commerciales venaient à se dissiper au cours des mois à venir, nous n'hésiterions pas à évoluer vers une plus forte surpondération des marchés actions ".De manière plus générale, l'équipe de gestion d'Aviva investors continue à sous-pondérer les emprunts d'État et consacre un budget de risque à une position courte en duration, plutôt que de nous positionner à l'achat sur le risque actions.De plus, Aviva investors continue de sous-pondérer le crédit de manière globale en raison de valorisations élevées face aux autres classes d'actifs.Enfin, Aviva investors est neutre sur les marchés émergents dans toutes les classes d'actifs car ils pourraient pâtir durablement de l'assèchement de la liquidité en dollar.