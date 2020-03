Aviva Investors recommande les énergies renouvelables britanniques pour générer des revenus durables

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon la récente Real Assets Study publiée par Aviva Investors fin 2019, les investisseurs se tournent généralement vers les actifs réels pour générer des revenus durables. Aviva Investors prévoit que les énergies renouvelables britanniques sans effet de levier, comme les énergies éolienne et photovoltaïque, et les actifs immobiliers sous-tendus par des baux à long-terme offriront les meilleures opportunités de revenus ; les investissements en énergies renouvelables surperforment d'ailleurs tous les autres segments dans environ 75 % des cas selon ses divers scénarios de marché.En outre, Aviva Investors affirme que les énergies renouvelables et l'immobilier peuvent offrir des avantages significatifs en matière de diversification au sein d'un portefeuille étant donnés leurs facteurs de risque spécifiques que sont le prix de l'énergie (renouvelable) et la croissance des loyers.