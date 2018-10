Aviva Investors recrute une Responsable de la gestion actions américaines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva plc, a annoncé la nomination de Susan Schmidt au poste de Responsable de la gestion actions américaines, et renforce ainsi sa présence géographique sur cette classe d’actifs après les neuf recrutements réalisés en juillet dernier au sein de ses équipes de gestion en charge des actions britanniques, internationales et émergentes.Ces recrutements, qui font suite à l'arrivée, en janvier 2018, de David Cumming au poste de Responsable de la Gestion Actions, illustrent la volonté grandissante d'Aviva Investors de développer ses ressources dédiées aux actions.Forte de plus de 25 années d'expérience dans le secteur de l'investissement, Susan sera basée à Chicago et travaillera sous la responsabilité de David Cumming.Avant de rejoindre Aviva Investors, Susan a été, pendant trois ans, Gérante de portefeuille senior, Responsable des petites et moyennes capitalisations américaines pour la société de gestion Westwood Holdings Group. Elle était également membre de divers comités internes en charge d'évaluer le positionnement stratégique de la société et de superviser son développement, ainsi que le pilotage de son business plan.