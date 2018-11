Aviva Investors renforce son expertise sur les actions des pays émergents

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva plc, a annoncé la nomination d'Aaron Armstrong au poste de gérant actions émergentes au sein du département Global Emerging Market Equities, dans le cadre de la stratégie de renforcement des équipes de gestion Actions.Il arrive chez Aviva Investors après avoir passé plus de quatre ans chez Alquity Investment Management, le plus récemment comme analyste senior au sein des équipes dédiées aux investissements asiatiques. Dans le cadre d'une création de poste, Aaron rapportera à Alistair Way, Responsable de la Gestion Actions Marchés.Ce dernier déclaré : "Dans un marché concurrentiel où les écarts de performances entre les sociétés sont de plus en plus marqués, une sélection judicieuse des titres est essentielle pour obtenir les résultats que nos clients attendent. Aaron a de solides antécédents en matière de sélection de titres de sociétés asiatiques de taille moyenne, ce qui, j'en suis persuadé, sera de nature à générer de fructueuses idées d'investissements sur les marchés émergents mondiaux."Cette nomination ajoute une nouvelle expertise à l'équipe Actions. Dans le sillage de l'arrivée de David Cumming au poste de Responsable de la Gestion Actions, en janvier dernier, elle intervient après le recrutement de neuf gérants au sein des équipes Actions britanniques, Actions internationales et Actions des marchés émergents en juillet, ainsi que la nomination de Susan Schmidt au poste de Responsable de la Gestion Actions Américaines en octobre.