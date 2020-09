Aviva sur le point de céder ses activités françaises à Allianz et un fonds de private equity 0 25/09/2020 | 16:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal L'assureur britannique Aviva serait en discussions avancées avec un consortium composé de son concurrent allemand Allianz et du fonds de private equity bermudien Athora Holding, spécialisé dans l'acquisition de sociétés d'assurance, afin de leur céder ses activités en France, selon des informations révélées par Reuters. L'opération valoriserait ainsi Aviva France entre 2 et 3 milliards d'euros. Axa, La Mondiale et Generali seraient également intéressés par cette reprise, a ajouté l'agence de presse, qui précise que JPMorgan et Rothschild sont les banques mandatées pour piloter l'opération. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALLIANZ SE -1.76% 161.62 -24.73% ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. -0.82% 11.555 -36.75% AVIVA PLC 0.29% 280 -33.37% AXA -1.53% 15.554 -37.14% ROTHSCHILD & CO 0.87% 23.1 -10.55% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue