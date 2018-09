Avoka publie les résultats de sa nouvelle étude sur les ventes digitales dans le secteur bancaire

PARIS, 06 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avoka présente les conclusions de son rapport sur les ventes digitales dans le secteur bancaire en 2018. Cette troisième édition de son étude annuelle mesure les capacités d'ouverture de compte numérique des 50 plus grandes banques d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Australie.

Le rapport de cette année présente la « Matrice de maturité des ventes digitales dans le secteur bancaire », qui est une exclusivité d'Avoka. Celle-ci indique quelles banques accusent un retard dans la mise en oeuvre des ventes numériques, quelles sont celles ayant atteint une maturité digitale et pointe celles qui ont atteint la « terre promise digitale ».

Evolution mondiale

Alors que les banques ont continué d'améliorer leurs capacités d'ouverture de comptes numériques au cours de l'année écoulée, le paysage mondial s'est sensiblement modifié. Les banques australiennes restent en tête sur le plan digital, mais l'étude 2018 révèle que les banques nord-américaines rattrapent leur retard. Celles-ci ont affiché la plus forte amélioration d'une année sur l'autre, tirées par les États-Unis. En 2018, le nombre de banques nord-américaines ayant atteint la « terre promise digitale » a doublé, reflétant les efforts importants déployés par les grandes institutions nord-américaines en matière de ventes digitales.

En Europe, un climat réglementaire restrictif a entraîné un ralentissement des efforts en termes de transformation digitale. Axés sur la préparation à des directives d'envergure telles que l'Open Banking et le RGPD, de nombreux établissements ont pris du retard dans leur préparation aux ventes digitales. Même les banques européennes qui avaient de bons résultats précédemment ont fait du sur place dans ce rapport.

Améliorations constatées, défis à relever

Le rapport 2018 indique que le nombre de banques situées dans la « terre promise digitale » a augmenté de près de 50%. Le secteur des services bancaires aux particuliers, dont 69% des produits sont désormais proposés en ligne, y contribue. On notera également une nette réduction de l'écart entre les ouvertures de compte sur mobile et sur ordinateurs - passant de plus de 50% à 20%. Les ouvertures de comptes sur mobiles deviennent rapidement la norme pour les comptes personnels, la gestion de patrimoine et les comptes professionnels.

Les produits bancaires professionnels, qui sont les offres en ligne les plus rentables et les plus complexes ont enregistré des progrès notables en termes d'ouverture de compte mobile, avec une augmentation mondiale de 300%. Tandis que les grandes banques continuent à développer leurs capacités de ventes digitales, cela constituera probablement l'un des plus importants nouveaux champs de bataille.

Pour plus de détails, télécharger le rapport complet :

https://www.avoka.com/portfolio-items/rapport-2018-sur-les-ventes-digitales-dans-le-secteur-bancaire/

A propos d'Avoka

Avoka crée des parcours d'acquisition et d'intégration de clients pour les services financiers, les institutions gouvernementales et pour d'autres secteurs. Fondée en 2002, l'entreprise a numérisé plus de 100 millions de transactions pour plus de 150 clients internationaux. Avoka a des bureaux à Sydney, Denver et Londres.

http://www.avoka.com/

Contacts presse:

Nadine Rodionoff

nrodionoff@b-consulting.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Avoka via Globenewswire