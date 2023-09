Zurich (awp) - Le grossiste de santé Avosano, détenu à parts égales par Voigt et Phoenix Pharma (maison mère de la chaîne de pharmacies Benu), veut concentrer sur trois sites de distribution l'activité logistique actuellement déployée sur quatre.

A l'avenir, la coentreprise entend développer un axe est-ouest "plus moderne et innovant", selon les termes d'un communiqué diffusé vendredi. Les sites de Niederbipp (BE), Romanshorn (TG) et Puidoux (VD) verront leurs capacités renforcées, afin d'y intégrer d'ici 2025 celles Unterentfelden (AG). Cette concentration sur trois centres devrait permettre à Avosano de réaliser les "synergies nécessaires".

Sollicitée par AWP, la direction de la coentreprise n'était pas disponible pour fournir plus de détails sur d'éventuelles conséquences de cette réduction de voilure en matière d'emplois, ni sur les synergies ou autres objectifs visés.

Dans le courant de 2024, Amedis (filiale grossiste de Phoenix) et Voigt devraient être regroupées sous l'égide d'Avosano, reconstituée pour l'occasion en holding. La finalisation de la restructuration organisationnelle et structurelle du groupe est attendue pour 2026.

La direction d'Avosano assure dans le communiqué que tout le personnel touché par ces changements se verront soumettre "une offre" et que les personnes concernées seront "accompagnées durant tout le processus de transformation", sans plus de précisions.

La coentreprise fondée fin avril revendique un chiffre d'affaires annuel cumulé de 1,7 milliard de francs suisses, ce qui en fait le numéro deux de la branche en Suisse.

buc/rp