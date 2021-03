Axa IM est très vigilant vis-à-vis des marchés actions

Au cours des prochaines semaines, la dégradation perceptible de la situation sanitaire sur certains pays européens, ainsi que l'accélération à la hausse des taux souverains pourraient inquiéter les investisseurs et peser sur les marchés actions, estime Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez Axa IM.



Pour le moment, indique-t-il, l'activité économique résiste mieux que prévu et les signes de reprise de l'inflation, en grande partie dus à des facteurs techniques, ont incité les banques centrales à intervenir vocalement pour exclure toutes modifications de leurs politiques monétaires.



La situation apparaît cependant comme fragile, incitant Axa IM à beaucoup de vigilance d'autant que la valorisation actuelle des marchés actions laisse peu de place à l'incertitude.



Le professionnel continue d'être sélectif dans son choix de valeurs et privilégie toujours les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, seule garantie, selon lui, de la capacité à générer des résultats et des dividendes dans la durée.



Axa IM cherche également à maintenir une bonne diversification afin de pouvoir faire face à un éventuel changement brutal du scénario économique.