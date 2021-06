Axa IM étend sa politique d'investissement relative à l'huile de palme pour protéger les écosystèmes

Axa IM a établi des directives claires pour limiter ses investissements dans les entreprises impliquées dans la déforestation et la conversion des écosystèmes naturels, notamment les entreprises du secteur de l'huile de palme, du soja, du bois et du bétail. Axa IM va accentuer ses activités d'engagement avec les entreprises qui opèrent dans ces secteurs pour préserver la biodiversité, encourager des pratiques durables et les accompagner dans leur transition. Axa IM va exclure les entreprises dont les pratiques sont très controversées.