Axa IM lance son premier fonds impact dans une version Multi-Asset

AXA Investment Managers a annoncé le lancement du fonds AXA WF Multi Asset Optimal Impact, qui vient renforcer la gamme impact de son offre d'investissement responsable. Le gestionnaire précise que le fonds investit dans des entreprises ayant un impact social et environnemental positif tout en visant à générer une performance financière sur le long terme, fondée sur de fortes convictions et une approche flexible, dans un environnement macroéconomique en constante évolution.Il ajoute que ce fonds, qui a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable), est particulièrement axé sur l'environnement - en particulier le changement climatique - ainsi que sur des thèmes sociaux, notamment la santé et le capital humain. Aussi, il peut investir de 0 à 100 % en obligations et de 0 à 75 % en actions. Cette marge de manœuvre pourrait permettre de chercher à participer aux hausses de marché. Le capital n'est pas garanti.Géré par Serge Pizem, Global Head of Multi-Asset chez AXA IM, et son équipe, le fonds fait partie de la gamme Optimal Income. 5% de ses frais de gestion seront reversés à des associations caritatives, tel qu'annoncé en mai s'agissant de toute la gamme de fonds Impact d'AXA IM." Le fonds AXA WF Multi Asset Optimal Impact met l'accent sur la recherche d'entreprises qui s'engagent à avoir un impact positif et mesurable sur notre société et notre environnement, en accord avec notre approche d'investissement d'impact. En intégrant des critères ESG et en excluant certains actifs, le fonds couvre un large éventail d'objectifs sociaux et environnementaux qui visent à construire un meilleur avenir, avec approche multi-actifs donnant la possibilité d'adapter l'allocation à l'évolution des marchés financiers " a déclaré Serge Pizem.