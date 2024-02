Axa IM : "le marché du high yield a poursuivi son resserrement des spreads"

Boutaina Deixonne, head of euro IG and HY credit at AXA IM, commente l’évolution du marché du crédit euro en janvier. "L'impressionnant rebond amorcé en novembre s'est poursuivi en janvier, alimenté par la diminution du risque de hausse des taux à long terme, une confiance croissante dans le récit d'un atterrissage en douceur et une baisse de l'inflation. Cette désinflation ouvre la voie à un changement de politique monétaire, le discours des banques centrales étant devenu plus conciliant au cours des derniers mois", souligne t-elle.



Il est important de noter que les flux ont été extrêmement solides, permettant un soutien de la classe d'actifs. Ainsi, l'indice du crédit en euro s'est resserré de 2 points de base (pb) avec une surperformance de l'immobilier (-16 pb), de la dette hybride (-12 pb) et de la dette subordonnée d'assurance (-10 pb). Les secteurs des services publics, des télécommunications et de l'automobile ont été à la traîne avec un écartement de 3 pb, affectés par un marché primaire actif.



"Le marché du haut rendement a également poursuivi son resserrement des spreads de 9pb en janvier, avec une surperformance des CCC, même si celle-ci s'est atténuée au cours de la dernière semaine du mois. Tous les secteurs ont contribué à la performance à l'exception de l'automobile et de la technologie, largement pénalisée par Atos", décrit t-elle.



En outre, les fonds de crédit Euro IG ont bénéficié de flux importants depuis un an, signe clair de la confiance des investisseurs dans les perspectives de rendement à long terme. Les primaires ont de nouveau été extrêmement bien absorbés, avec des ratios de couverture de 3,4 fois en moyenne, entrainant une baisse des primes de nouvelles émissions à 9pb.



"Les émissions primaires ont totalisé 82 milliards d'euros sur le mois, à 60% financières et 40% corporates. Les services publics et l'automobile ont encore une fois été les secteurs les plus dominants", note Boutaina Deixonne.