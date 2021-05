Axa IM : 13 milliards d'euros de collecte au premier trimestre

Sur les trois premiers mois de 2021, Axa IM a enregistré une collecte nette de 13 milliards d'euros, portée par une forte collecte nette à la fois chez " AXA IM Alts " (4 milliards d'euros) et chez " AXA IM Core " (4 milliards d'euros), provenant essentiellement des clients tiers, ainsi que par une collecte nette dans les co-entreprises asiatiques (+5 milliards d'euros).



Les actifs moyens sous gestion s'établissent à 764 milliards d'euros, en hausse de 7%. Outre une forte collecte nette, ils bénéficient des effets de marchés favorables depuis le premier trimestre 2020.



Le chiffre d'affaires du gestionnaire d'actifs de l'assureur a augmenté de 17% à 359 millions d'euros, principalement en raison de la croissance des commissions de gestion à la suite d'une hausse des actifs sous gestion ainsi qu'un mix d'activités plus favorable, et d'une hausse des commissions de performance.