Axa IM : AXA WF Framlington Women Empowerment devient AXA WF Framlington Social Progress

AXA Investment Managers a annoncé l’évolution du fonds AXA WF Framlington Women Empowerment, afin d’étendre son univers d’investissement dans une optique plus sociale et d’aligner la stratégie avec la raison d’être du gestionnaire d'actifs : « Agir pour le progrès humain en investissant pour ce qui compte ». Ce fonds rebaptisé AXA WF Framlington Social Progress continue d’être géré par Anne Tolmunen.



Il investit dans les entreprises répondant à des besoins sociaux, des plus élémentaires jusqu'aux plus avancés et qui cherchent à favoriser le progrès humain.



Le fonds adopte une approche " sélective " d'investissement socialement responsable, sélectionnant les émetteurs les mieux notés en fonction de leur contribution aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies à vocation sociale (" ODD sociaux des Nations Unies "). Cette approche sélective consiste à réduire d'au moins 20 % l'univers d'investissement, en utilisant une combinaison de données externes et internes alignées sur les ODD.



La stratégie s'articule autour de trois thèmes : l'accès au logement, à des infrastructures de base et à l'inclusion financière et technologique; la protection à travers des solutions de santé et la sécurité, mais aussi le progrès en investissant dans des entreprises qui favorisent l'éducation, l'entreprenariat et le bien-être.