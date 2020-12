Axa IM positif sur les actions pour la fin de l'année

Au cours des prochaines semaines, les marchés actions devraient rester bien orientés à l'approche de la fin d'année, estime Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez Axa IM. L'environnement de taux toujours extrêmement faibles n'offre que peu d'alternatives, rappelle le professionnel.



Le redémarrage de l'économie, soutenu par des politiques monétaires et budgétaires toujours accommodantes et un effet de base qui devrait être positif pour les résultats d'entreprises sur le prochain semestre pourraient entretenir le phénomène de rotation sectorielle observé depuis maintenant trois mois.



Toutefois, la valorisation actuelle des marchés ne laisse guère de place à une déception sur la croissance attendue des résultats alors même que les impacts de ce qui est présenté comme la plus importante crise économique depuis un siècle n'ont pas fini de se faire ressentir, prévient Gilles Guibout.



Encore et toujours, Axa IM continue d'être sélectif dans son choix de valeurs et privilégie les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, seule garantie, selon le responsable, de la capacité à générer des résultats et des dividendes dans la durée. Il cherche également à maintenir une bonne diversification afin de pouvoir faire face à un éventuel changement brutal du scénario économique.