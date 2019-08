Axa Suisse, qui s'est réorienté, a vu son bénéfice semestriel bondir

Zurich (awp) - Axa Suisse, qui ne propose plus d'assurance complète dans la prévoyance professionnelle (LPP) depuis cette année, a vu son bénéfice prendre l'ascenseur au premier semestre 2019. En revanche, le bénéfice opérationnel s'est rétracté suite à cette réorientation.

Le bénéfice net a plus que triplé à 429 millions de francs suisses. "Cette forte hausse s'explique par un amortissement unique opéré l'an dernier dans le sillage de la réorientation stratégique des affaires LPP", précise jeudi l'assureur basé à Winterthour, qui se concentre sur des solutions partiellement autonomes.

En revanche, le volume de primes a baissé de 34,5% à 5,5 milliards de francs suisses, "puisque les cotisations d'épargne des assurés LPP ne sont plus comptabilisées dans les comptes d'Axa". Sur une base comparable, la baisse se limiterait à 0,6%.

Le bénéfice opérationnel a lui reculé de 4,4% à 447 millions de francs suisses "en raison de la diminution de la fortune de placement" dans le cadre de ce changement de stratégie.

"Nos fondations LPP ont démarré le 1er janvier 2019 dans la semi-autonomie avec un taux de couverture très confortable de 110,5%, qui a entre-temps encore augmenté de plus de 3%", a expliqué Fabrizio Petrillo, le directeur général de la filiale suisse du groupe français.

Concernant les branches, le volume d'affaires dans l'assurance dommages et accidents a augmenté de 1,3% (3,2 milliards de francs suisses), porté pour l'essentiel par les affaires d'entreprises. Le ratio combiné atteint 85,5%.

Accompagnement plutôt que nouvelles affaires

La sortie de l'assurance complète a pesé sur le volume de primes dans la prévoyance professionnelle, en recul de plus de 60% (1,9 milliard). "Les nouvelles affaires (APE) se sont contractées de 21,6% à 200 millions de francs suisses, la distribution ayant mis l'accent durant le premier semestre 2019 sur l'accompagnement de la transformation auprès des clients en portefeuille"

Dans la prévoyance individuelle, le volume de primes est resté stable (-0,4% à 427 millions).

Avec 18 millions de francs suisses (+227%), "la prévoyance santé lancée en juillet 2017 a réussi son entrée sur le marché très convoité des caisses-maladie".

Par ailleurs, Axa Suisse a investi au premier semestre 2019 dans plusieurs nouvelles offres destinées aux particuliers et aux entreprises, en prenant des participations dans les jeunes pousses Accounto et Swibeco, en développant des collaborations avec Silenccio et ryd suisse, ou en proposant une plateforme automobile avec la coentreprise Tamedia/Axa.

