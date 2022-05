Axa Suisse: recul des entrées de primes et du résultat

Zurich (awp) - Axa Suisse, filiale du groupe français du même nom, a enregistré, en 2021, des recettes de primes de 704 millions de francs suisses et des revenus du capital de 519 millions, en baisse respectivement d'un tiers et de 17%. Ce recul s'explique par la poursuite de la transition de fondations de l'assurance de prévoyance professionnelle complète à l'assurance en partie autonome.

Le résultat d'exploitation a diminué à 110 (115) millions de francs suisses. Fin 2021, la transformation vers le modèle partiellement autonome était quasiment achevée, a indiqué l'assureur lundi. Axa Suisse a décidé d'abandonner l'assurance de prévoyance professionnelle au sens de la LPP en 2019 et de n'offrir à l'avenir plus que des couvertures limitées aux risques de décès et d'invalidité.

L'an dernier, le nombre d'entreprises clientes a augmenté de 5,5% et celui des assurés actifs (c'est-à-dire travaillant) a progressé de 7,8% à plus de 300'000. AXA Suisse a ainsi retrouvé son niveau d'avant la transformation.

