Axel Springer a vendu sa participation dans une coentreprise en Suisse avec la maison d'édition Ringier dans le cadre de sa stratégie visant à devenir une entreprise de médias purement numériques, a déclaré le groupe de médias allemand mercredi.

Axel Springer a vendu sa participation économique de 35% dans Ringier Axel Springer Schweiz à son partenaire de coentreprise, faisant de Ringier l'unique propriétaire de 20 titres de magazines et de revues en Suisse.

Les deux sociétés resteront partenaires de coentreprise en Pologne et continueront d'y exploiter des marques telles que Newsweek et Onet.

"Notre objectif déclaré est de faire d'Axel Springer une entreprise de médias purement numériques. La vente de sa part était donc une étape logique pour l'entreprise, a déclaré Matthias Doepfner, président-directeur général de Springer.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.

Ringier Axel Springer Schweiz a été fondée en 2016 sous la forme d'une coentreprise à parts égales et emploie environ 400 personnes à Zurich et à Lausanne. Springer, l'éditeur berlinois de Bild, et l'éditeur suisse avaient annoncé en 2010 qu'ils allaient regrouper leurs activités en Europe de l'Est au sein d'une coentreprise.

En 2021, Ringier a repris toutes les parts de Springer en Hongrie, en Serbie, en Slovaquie et dans les États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie.