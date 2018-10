Axellience complète son équipe de Direction

Axellience, un éditeur SaaS de solutions d'architecture agile pour les équipes devops , renforce son équipe de direction en annonçant la nomination de son Directeur Marketing (CMO), qui rejoint Alexis Muller, fondateur et Président et Laurent Hénault, membre actif du conseil d'administration. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la forte croissance de l'éditeur et du lancement de sa nouvelle stratégie de développement.

Jean-Marie Zirano est nommé Directeur Marketing (CMO)

À ce poste, il promeut la solution de l'éditeur et définit les actions marketing à déployer pour supporter l'équipe commerciale, développer les ventes en France et à l'international et tisser des alliances techniques et commerciales avec des partenaires. Jean-Marie Zirano est un expert reconnu qui bénéficie d'une très bonne connaissance des enjeux des clients d'Axellience. Cette expertise est un atout unique qui sera un réel accélérateur pour l'éditeur.

Laurent Hénault est membre actif du Conseil d'administration

Expert reconnu sur le marché pour son parcours entrepreneurial dans le domaine des technologies et sa capacité à accompagner des sociétés de renom dans le développement de leurs activités, Laurent est un atout pour Axellience et joue un rôle de conseil central pour permettre à la société de faire les bons choix stratégiques.

www.axellience.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Axellience via Globenewswire