Axellience lance sa politique de recrutement de partenaires intégrateurs

Axellience, un éditeur SaaS de solutions d'architecture agile pour les équipes devops, lance une campagne de recrutement de partenaires intégrateurs. L'approche indirecte est un axe stratégique fort de la politique de l'éditeur, qui souhaite accompagner le lancement de la nouvelle version de sa plateforme SaaS.

Les fonctions de la solution Axellience Agile Architecture Factory comme la collaboration, le versioning, les différents types de modélisation standards reconnus (dont Archimate, BPMN, DMN et UML), et la modélisation du parcours client, constituent un environnement en ligne, intégré, grâce auquel les architectes industrialisent leur pratique en garantissant l'agilité de leurs pratiques. La solution va de la connaissance des besoins clients à la conception des composants métier, applicatifs et systèmes et s'intègre parfaitement à l'environnement de gestion de projets agiles d'ATLASSIAN (Jira et Confluence).

Axellience propose à ses partenaires la mutualisation de nombreuses ressources et un support marketing et technique. En distribuant la solution Agile Architecture Factory, les intégrateurs pourront développer leurs parts de marché en intégrant une offre innovante reposant sur des développements industriels. De son côté, Axellience pourra accroître la distribution de son offre auprès des entreprises et travailler avec des structures expertes sur des marchés de niche. D'ores et déjà, cette politique de développement a permis de tisser un premier accord stratégique qui sera prochainement annoncé.

« En tissant des partenariats à valeur ajoutée, nous voulons permettre aux entreprises de bâtir des SI performants et de réconcilier devops et conception d'architecture, que ce soit pour le refactoring ou pour la création de nouvelles offres digitales", précise Alexis Muller, Président d'Axellience. "Les intégrateurs pourront ainsi accroître leur avantage concurrentiel sur un secteur en croissance et se positionner sur des projets ambitieux comme l'industrialisation des software factories. Nos partenaires seront sélectionnés sur la base de leur excellente connaissance de notre marché, leur capacité à s'investir à long terme avec nous et une bonne implantation auprès des grands comptes et ETI. », poursuit-il.

