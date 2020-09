Axiom AI nomme un nouveau directeur du développement commercial à Londres 0 30/09/2020 | 14:42 Envoyer par e-mail :

Diplômé d? l'Université de Nottingham, Tom Conquest a 8 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs, notamment en tant que directeur commercial senior chez Merian Global Investors au Royaume-Uni (2014 -2020).







Dans le but de renforcer sa politique commerciale au Royaume-Uni, Axiom AI a annoncé la nomination de Tom Conquest au poste nouvellement créé de directeur du développement commercial à Londres. Alors qu'Axiom AI continue à diversifier sa gamme de fonds, Tom sera chargé de diriger le développement commercial au Royaume-Uni et la promotion de la gamme des fonds d'Axiom AI.Diplômé d? l'Université de Nottingham, Tom Conquest a 8 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs, notamment en tant que directeur commercial senior chez Merian Global Investors au Royaume-Uni (2014 -2020).