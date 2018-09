Axiom AI renforce son équipe de gestion et de recherche

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Axiom AI, société de gestion d’actifs spécialiste des Financières (1,3 milliard d’euros sous gestion), nomme Laurent Henrio en tant que gérant de portefeuille, pour accompagner la société dans son développement et sa diversification dans l’univers du crédit. Ancien responsable mondial du crédit trading au sein de la Société Générale et avec 16 ans d’expérience en trading crédit, Laurent rejoint le bureau de Londres, au sein duquel il aura pour mission de gérer le nouveau fonds de crédit synthétique qui viendra compléter la gamme d’Axiom AI.De plus, Axiom voit également son équipe de recherche se renforcer avec l'arrivée d'Antonio Roman en tant qu'analyste recherche.Il rejoint le bureau de Londres au sein duquel il aura pour mission de développer différents modèles quantitatifs sous Solvabilité II et Bâle III qui viendront compléter les outils utilisés par la gestion.