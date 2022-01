Axis Bank se rapproche de la branche consommateurs de Citi India - sources

Selon deux sources ayant une connaissance directe de la question, Axis Bank s'est imposée comme le favori pour le rachat de la branche consommateurs de Citi en Inde, évaluée à environ 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction qui devrait avoir lieu ce mois-ci.

Un autre créancier indien, Kotak Mahindra Bank, est toujours dans la course mais a soumis une offre inférieure à celle d'Axis Bank et se classe donc en deuxième position dans l'ordre de préférence de Citi, ont déclaré les sources à Reuters.

Axis Bank et Kotak Mahindra Bank n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

"Nous continuons à avancer dans notre processus de vente de notre activité de crédit à la consommation en Inde, conformément à notre stratégie plus large", a déclaré Citi India en réponse à une demande par e-mail sur le statut de la transaction.

Le géant de la Bourse, Citi, a déclaré l'année dernière qu'il se retirerait de ses franchises grand public sur 13 marchés, dont l'Inde, afin de se recentrer sur ses activités institutionnelles et de gestion de patrimoine, plus lucratives. Son activité de banque de consommation en Inde comprend les cartes de crédit, les prêts immobiliers et la banque de détail.

L'acquisition de ces actifs renforcerait les activités de cartes de crédit et de prêts hypothécaires haut de gamme d'Axis Bank, le troisième plus grand créancier privé de l'Inde, ont déclaré les analystes d'ICICI Direct dans une obligation.

"L'acquisition des activités de détail de Citi en Inde aiderait Axis Bank à étendre sa portée et à créer davantage d'opportunités ", ont-ils ajouté.

Citi est présente en Inde depuis des décennies et a été l'une des premières banques à introduire les cartes de crédit aux Indiens en 1987.

Selon la banque centrale indienne, elle disposait en novembre d'un portefeuille de 2,57 millions de cartes de crédit dans le pays, tandis que le portefeuille de cartes d'Axis Bank dépassait les 7,9 millions. Même si Axis a plus de cartes, Citi a déclaré des dépenses plus élevées par carte.

Le portefeuille total de prêts aux particuliers de Citi en Inde s'élevait à 216 milliards de roupies (2,91 milliards de dollars) pour 2021, a déclaré Systematix Institutional Equities dans un rapport le mois dernier.

(1 $ = 74,2350 roupies indiennes) (Reportage de Nupur Anand ; édition de Pravin Char et Louise Heavens)