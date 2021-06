Axpo a renoué avec les profits au 1er semestre 2021/21

Zurich (awp) - Tirant profit de la bonne tenue des marchés financiers, notamment, Axpo a renoué avec les chiffres noirs au 1er semestre de son exercice décalé 2020/21, clos fin mars. Etoffant aussi ses revenus, l'énergéticien argovien a dégagé un bénéfice de 781 millions de francs suisses, contre une perte de 24 millions un an auparavant.

L'excédent d'exploitation s'est quant à lui amélioré à 722 millions de francs suisses, contre 329 millions au cours des six premiers mois de l'exercice précédent, a indiqué le producteur et fournisseur d'électricité sis à Baden. Ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) a progressé de 4% à 515 millions.

Alors que le groupe avait souffert au premier semestre de l'exercice précédent de la chute des marchés financiers liée à l'éclatement de la pandémie de nouveau coronavirus, l'évolution de ces derniers s'est révélée nettement plus favorable sur la période sous revue. Le rendement du fonds pour la désaffectation et la gestion des centrales nucléaires (Stenfo) en a tiré profit.

Axpo a également bénéficié d'une compensation supplémentaire unique liée au transfert en 2013 du réseau électrique à Swissgrid. Fin février, le groupe avait annoncé que ces versements se traduiraient par un gain de 100 millions au niveau du résultat annuel.

Côté revenus, ceux-ci ont progressé de 115 millions de francs suisses, à 2,90 milliards de francs suisses, forts de l'augmentation du niveau des prix sur le marché de l'électricité.

Evoquant ses perspectives, Axpo se veut prudent, anticipant pour l'ensemble de l'exercice 2020/21 un résultat d'exploitation légèrement inférieur à celui dégagé durant l'exercice 2019/20. Les fortes fluctuations du fonds Stenfo ne resteront pas non plus sans effets sur le bénéfice, alors même que la production d'électricité pour les années à venir peut actuellement être couverte à des prix plus élevés.

vj/rp