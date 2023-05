Zurich (awp) Axpo étend sa présence en Suède. Le producteur et distributeur d'électricité argovien a acquis deux projets dans ce pays, l'un consistant en une installation de production photovoltaïque et l'autre en une grande batterie de stockage pour compenser les pics de prix sur le réseau électrique. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

Les deux projets ont été achetés au développeur de projets Sustainable Energy Solutions Sweden (SENS), a précisé lundi Axpo. L'énergie solaire et le stockage par batterie joueront un rôle de plus en plus important dans le mix électrique à l'avenir, a indiqué l'entreprise. Les deux sociétés prévoient de développer ensemble les deux projets, situées près de Filipstad à 300 kilomètres à l'ouest de la capitale Stockholm.

vj/rp