Axpo garde sa position de teneur de marché en Espagne

Zurich (awp) - L'énergéticien Axpo continuera à officier pour six mois supplémentaires comme teneur de marché dans le domaine des dérivés Mibgas, une fonction qu'il exerce depuis avril 2020.

Au terme d'un appel d'offres, Mibgas Derivatives a une nouvelle fois jeté son dévolu sur Axpo Iberia comme teneur de marché pour les produits à terme du gaz naturel pour les six prochains mois, indique la filiale espagnole du groupe argovien mardi sur son site internet.

Avec cette prestation, présente sur la plupart des marchés européens qui utilisent ce type de service pour promouvoir la liquidité de leurs produits, l'entreprise poursuit son engagement en faveur d'un marché "plus mature et compétitif".

"L'adjudicataire s'engage à être présent sur le marché de manière continue et active, en insérant des offres d'achat et de vente de gaz dans une fourchette de négoce avec un écart de prix fixe déterminé entre elles, afin de rendre les offres plus attrayantes et compétitives", explique Axpo.

