Axpo met en service des installations solaires à Disneyland Paris

Zurich (awp) - Axpo annonce la mise en service de la première tranche de la toiture solaire du parking de Disneyland Paris, afin de fournir 10 GWh d'électricité par an. L'installation, qui sera achevée en 2023, doit produire annuellement 36 GWh d'énergie.

Axpo, via sa filiale hexagonale Urbasolar spécialisée dans le photovoltaïque, a mis en place 46'000 panneaux solaires, recouvrant plus de 7000 places de parking sur un total de 11'200, selon le communiqué paru lundi. La production de 10 GWh d'électricité par an représente la consommation d'une commune de plus de 4800 habitants.

L'énergéticien argovien précise que 82'000 panneaux solaires seront installés en tout sur une surface de 20 hectares, afin de produire 17% de l'énergie consommée actuellement dans le parc d'attractions Disneyland Paris. Il s'agira de l'une des plus grandes installations de production d'énergie solaire en Europe, d'après le document.

ck/fr