Axpo plonge dans le rouge au premier semestre

Zurich (awp) - L'énergéticien argovien Axpo a essuyé une perte sèche de 24 millions de francs suisses sur les six premiers mois de son exercice décalé 2019/20, contre un bénéfice de 435 millions un an plus tôt. Les revenus ont pourtant enflé de près de 10% à 2,79 milliards de francs suisses. L'excédent d'exploitation s'est replié de près d'un quart à 329 millions.

La firme de Baden explique dans son compte-rendu intermédiaire lundi sa contreperformance financière par la chute de la valorisation de ses placements, induite par la pandémie de coronavirus.

Sans s'avancer sur le terrain des projections chiffrées, la direction prévient que la performance annuelle risque fort de demeurer inférieure à celle de l'exercice précédent.

jh/al